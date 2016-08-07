أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للراحل أحمد زويل

Google+ Print
السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للراحل أحمد زويل السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للراحل أحمد زويل

وزويل (أرشيفية)

يتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الجنازة العسكرية للدكتور أحمد زويل، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

 

وبدأ عدد من الشخصيات العامة، وتلاميذ العالم الراحل توافد على مسجد المشير طنطاوي، لحضور الجنازة.

يذكر أن العالم المصري أحمد زويل، توفي الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من مواليد 26 فبراير 1946، اعالم المصري الراحل الحائز على  جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن أبحاثه في مجال “كيمياء الفيمتو”، حيث اخترع وسيلة قياس لوحدة زمنية جديدة تعرف بالـ”فيمتو سكند”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي