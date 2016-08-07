السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للراحل أحمد زويل

يتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الجنازة العسكرية للدكتور أحمد زويل، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وبدأ عدد من الشخصيات العامة، وتلاميذ العالم الراحل توافد على مسجد المشير طنطاوي، لحضور الجنازة.

يذكر أن العالم المصري أحمد زويل، توفي الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من مواليد 26 فبراير 1946، اعالم المصري الراحل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن أبحاثه في مجال “كيمياء الفيمتو”، حيث اخترع وسيلة قياس لوحدة زمنية جديدة تعرف بالـ”فيمتو سكند”.