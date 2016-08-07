مركز استطلاع مصر: المواطنون استفادوا من منظومة الخبز والسلع التموينية

أكد أخر تقرير حديث استلمته وزارة التموين والتجارة الداخلية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن منظومة السلع التموينية ونقاط الخبز أثرت بشكل واضح في تأمين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وحماية نسبة ما لايقل عن 4.6% من الأفراد من الدخول في دائرة الفقر.

التقرير أشار إلى أن استهلاك الاسر الريفية من الخبز المدعم يفوق الاسر الحضرية وأصبحت الاسر الريفية تستهلك الخبز المدعم بعد أن كانت تفضل إنتاجه ذاتيا وهذا ما يؤكد إرتفاع معدلات توريد القمح المحلي بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان معظم الفلاحين في السنوات السابقة يحتفظون بجزء من محصول القمح للخبز، بسبب صعوبة حصولهم علي الخبز المدعم والان يحصلون علي دعمين وهما دعم القمح بعد توريد كل إنتاجهم ودعم الخبز.

وسبق أن أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز استطلاع مصر برئاسة الدكتورة عالية المهدي على عينات على عدد كبير من المواطنين من محافظات مختلفة عن مدي رضاهم ومدي استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية، وكانت أعلى نتيجة ايجابية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تبين ان المواطنين يستفيدون من منظومة الخبز و يستفيدون من منظومة السلع التموينية ثم منظومة البوتاجاز وان المواطنين أكدوا أن هناك تحسن كبير في الخبز بعد تطبيق منظومة الخبز، وأشادوا بمنظومة السلع التموينية وجودة السلع مقارنة قبل تطبيق منظومة السلع التموينية كما أكد مركز بصيرة في نتائج استطلاعه السنوي أن هناك تحسنا ملحوظا في جودة السلع المقررة بالبطاقات التموينية والتي يتحصل عليها المواطنين في ظل منظومة توزيع السلع التموينية الجديدة، وأن جودة السلع التموينية لا تقل عن السلع المطروحة في القطاع الخاص وأن منظومة دعم الخبز الجديدة شهدت تحسنا كبيرا مدعومة بمنظومة الخبز الجديدة التي طبقتها وزارة التموين والتي أتاحت لكل مواطن الحق في الحصول على عدد 5 أرغفة يوميا ذات جودة محددة وإنحسار لأزمة الطوابير على المخابز في ظل تلك المنظومة والتغلب على عمليات تهريب الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء وأنه تم الحد من أزمة إهدار الخبز المدعم من خلال تحويله لحافز للمواطنين وهي نقاط الخبز بأن يتم الحصول على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز شهريا.