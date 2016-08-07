 شذى حسون تتألق بالقفطان والأزياء الشرقية

بدأت شذى حسون، في الفترة الأخيرة، تنوّع كثيراً في إطلالاتها الكاجوال والرسمية، وتختار من دور الأزياء العالمية أجمل وأكثر التصاميم المواكبة للموضة. غير أنها، ورغم ذلك، لم تستغنِ يوماً عن النمط الشرقي في ما يتعلق بالأزياء، بل ورأيناها تتألق بأجمل تصاميم العبايات، القفاطين والجلابيات.

عبايات بتفاصيل فخمة لأناقتك

وقد ناسب هذا النمط الشرقي شذى حسون كثيراً، ولاسيما أنها عرفت ماذا تختار من التصاميم التقليدية، حيث، وللإطلالات الصباحية، رأيناها في عبايات كاجوال، وقد نسقتها مع أحذية رياضية وشنط يد كبيرة واكسسوارت ناعمة. ولفترات بعض الظهر، اختارت شذى تصاميم الجلابيات الملوّنة والأنيقة، المعرّقة منها أو المزركشة، وقد نسقتها مع أحذية أنيقة وأكسسوارات مبتكرة. أما للسهرات، فقد فضلت شذى تصاميم القفاطين الفاخرة مع التطريزات الذهبية أو الفضية، وقد نسقتها مع المجوهرات الفاخرة ومع أحذية الصندل الأنيقة، كما مع أكسسوارت الرأس، التي بدت أشبه بتاج الملكات.

وفي حال كنت تحبين النمط الشرقي وتعتمدينه في إطلالاتك المختلفة، بإمكانك أن تستوحي من شذى حسون ومن إطلالاتها المختلفة والمتنوّعة في أجمل تصاميم العبايات، الجلابيات والقفاطين، وبذلك تحصلين على اطلالات أنيقة وعصرية، من دون أن تستغني عن نمطنا الشرقي الفاخر والمميّز.