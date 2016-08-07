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إسرائيل: ليبرمان لم يطلع نتنياهو على بيان ينتقد أوباما بسبب الاتفاق النووي الإيراني

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إسرائيل: ليبرمان لم يطلع نتنياهو على بيان ينتقد أوباما بسبب الاتفاق النووي الإيراني إسرائيل: ليبرمان لم يطلع نتنياهو على بيان ينتقد أوباما بسبب الاتفاق النووي الإيراني

نتنياهو

أوضح القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناجيل أن بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران لم يتم تنسيقه مسبقًا مع ديوان رئاسة الوزراء.

وبحسب موقع عربيل الإسرائيلي قال ناجيل لسفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب دان شابيرو أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لم يطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البيان الذي انتقد الرئيس الامريكي باراك اوباما، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ عندما سمع عنه في وسائل الإعلام. و

كان ديوان رئيس الوزراء قد أصدر بيانًا أمس السبت في أعقاب الانتقاد شديد اللهجة الذي كانت وزارة الدفاع قد وجهته إلى أقوال الرئيس أوباما حول إيران أوضح فيه أن الولايات المتحدة هي أهم حليف لإسرائيل، مؤكدًا مع ذلك أن موقف إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران لم يتغير.

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