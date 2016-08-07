اتهام رجل استرالي بالتخطيط لشن هجوم إرهابي بعد مداهمات

مثُل رجل عمره 31 عاما أمام محكمة استرالية يوم الأحد لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في أعقاب سلسلة من مداهمات الشرطة لمكافحة الإرهاب.

ووُجهت لفيليب جاليا تهمة القيام بأعمال استعدادا لعمل إرهابي وجمع أو إعداد وثائق من المرجح أن تسهل القيام بعمل إرهابي بعد اعتقاله في مداهمات للشرطة في ملبورن يوم السبت.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل الهدف ولكنها قالت إنه كان في ولاية فيكتوريا بجنوب استراليا.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس الاسترالية عن جاليا قوله لمحكمة ملبورن خلال مثوله لفترة قصيرة أمامها يوم الأحد “سأقاوم هذه الاتهامات وأعتقد أنها مؤامرة ضد الحركة الوطنية.”

وبحسب رويترز ذكرت وسائل إعلام استرالية أن جاليا له صلات بمنظمتي “ريكليم استراليا” و”ترو بلو كرو” اليمينيتين المتطرفتين.

وقالت “ريكليم استراليا” في تعليق على فيسبوك إنه ليس لها صلة بالرجل المعتقل وإنها “تنبذ دائما العنف.”

وتشهد الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة المعارضة للإسلام والهجرة الآسيوية صعودا في استراليا.

وشاركت “ريكليم استراليا” و”ترو بلو كرو” من قبل في اشتباكات عنيفة مع جماعات مؤيدة للهجرة خلال تجمعات في ملبورن. وهاتان المنظمتان ليستا حزبين سياسيين.