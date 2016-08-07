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اليابان تحتج على وحدة رادار صينية قرب مياه متنازع عليها

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اليابان تحتج على وحدة رادار صينية قرب مياه متنازع عليها اليابان تحتج على وحدة رادار صينية قرب مياه متنازع عليها

بحر الصين الشرقي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يوم الأحد إن اليابان قدمت احتجاجا لبكين بعد اكتشاف وضع الصين معدات رادار في منصة للتنقيب عن النفط قرب مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وبحسب رويترز قالت وسائل الإعلام اليابانية إن اليابان تخشى من إمكان أن يكون هذا الرادار علامة على أن الصين تنوي استخدام منصات التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها كمحطات عسكرية. وهذا الرادار من النوع الموجود بشكل عام في سفن الدورية وليس ضروريا لعمليات تطوير حقول الغاز.

وقال المتحدث إن اليابان اكتشفت الرادار في أواخر يونيو حزيران وقدمت احتجاجا يوم الجمعة عبر سفارتها في الصين وحثت بكين على توضيح الغرض منه.

وتطالب اليابان الصين بوقف بناء منصات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الصين الشرقي متهمة إياها بالقيام بعمليات تطوير من جانب واحد رغم اتفاق تم التوصل إليه في 2008 للحفاظ على التعاون بشأن تنمية الموارد في المنطقة التي لم يتم فيها تعيين حدود رسمية بين البلدين.

ويوم السبت قدمت اليابان احتجاجا آخر لبكين بعد إبحار سفن تابعة لخفر السواحل الصيني ونحو 230 سفينة صيد قرب ما تعتبره طوكيو مياهها الإقليمية حول جزر صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

ويزيد أحدث احتجاجين من التوترات بين البلدين بسبب مطالب بالسيادة كما أنهما يأتيان بعد أقل من شهر من رفض محكمة تحكيم في لاهاي مطالب الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.

 

 

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