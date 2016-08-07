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نواب أقباط يعترضون على تحويل "بناء الكنائس" لـ"دينية البرلمان": ستحدث أزمة

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نواب أقباط يعترضون على تحويل "بناء الكنائس" لـ"دينية البرلمان": ستحدث أزمة نواب أقباط يعترضون على تحويل "بناء الكنائس" لـ"دينية البرلمان": ستحدث أزمة
محمد مجدى السيسى

اعتراض عدد من النواب الأقباط على ما تردد حول تحويل قانون بناء الكنائس، إلى لجنة الشئون الدينية فور إرساله إلى مجلس النواب، معتبرين أن تلك الخطوة ستحدث أزمة جديدة بشأن القانون، مستندين إلى أن القانون يتعلق بأمور فنية، ليس لها علاقة بالعقائد.

 

وقال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن القانون تلافى المشكلات التى وردت بالقانون القديم، ومنها أن تكون مساحة الكنيسة 200 متر، وأن يأخذ رأى الجهات المعنية أى الأمنية، وأن يعترف بالكنائس التى مورست بها الشعائر لمدة 5 سنوات.

 

لكن "جاد" اعترض فى تصريحه لـ "اليوم السابع"، على أن يُحال القانون إلى اللجنة الدينية، موضحاً: "إيه علاقة اللجنة الدينية بالقانون؟، القانون يتضمن مقاييس فنية، ولا يجب أن يأخذ صبغة دينية"، مطالباً بتحويله إلى اللجنة التشريعية فور وصوله إلى البرلمان.

 

وأيدت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، ما قاله "جاد"، موضحة، : " القانون ليس دينيا، لكنه متعلق بالأمور الكنيسة وهذا ليس له علاقة بالدين"، موجهه تساؤل للجنة الدينية، : " قولولنا دوركم إيه فى الموضوع علشان تناقشوه؟".

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