"الأرصاد": طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى و العظمى

القاهرة 27 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 25 32

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 26 36

السويس 27 37

العريش 22 34

نخل 19 36

طابا 24 37

الطور 27 36

مرسى علم 22 40

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 33

كاترين 20 32

سيوة 26 38

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 27 36

أسيوط 25 38

سوهاج 26 40

الأقصر 26 42

أسوان 29 43

شلاتين 28 41

حلايب 30 39

الوادى الجديد 25 41

قنا 26 41

نويبع 29 38

السلوم 22 33