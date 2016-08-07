مصدر بالتعليم العالى: بدء تنسيق طلاب الشهادات العربية مطلع الأسبوع المقبل

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستبدأ فى قبول طلاب الشهادات العربية بعد المرحلة الثانية من التنسيق، وذلك مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إدخال رغبات طلاب المرحلة الثانية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أنه تم فصل تنسيق الشهادات العربية عن الشهادات الأجنبية حسب رغبة الطلاب أنفسهم، مؤكدا أن نتيجة طلاب الشهادات العربية جاهزة، لكن نتيجة طلاب الشهادات الأجنبية هى التى تتأخر لذا رأت الوزارة البدء فى تنسيق الشهادات العربية منفصلة.

وتابع الوزير، أن الوزارة تتبع السياسة السابقة فيما يخص الفصل بين الشهادات العربية والأجنبية لأول مرة هذا العام حفاظا على مستقبل الطلاب، مؤكدا أنه يتبقى 65182 طالبا بعد المرحلة الثانية من التنسيق، يضاف عليهم طلبة الدور الثانى من الثانوية العامة ليتم تنسيقهم بالمرحلة الثالثة من التنسيق.