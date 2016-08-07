أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بالتعليم العالى: بدء تنسيق طلاب الشهادات العربية مطلع الأسبوع المقبل

Google+ Print
مصدر بالتعليم العالى: بدء تنسيق طلاب الشهادات العربية مطلع الأسبوع المقبل مصدر بالتعليم العالى: بدء تنسيق طلاب الشهادات العربية مطلع الأسبوع المقبل
كتب وائل ربيعى

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستبدأ فى قبول طلاب الشهادات العربية بعد المرحلة الثانية من التنسيق، وذلك مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إدخال رغبات طلاب المرحلة الثانية.

 

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أنه تم فصل تنسيق الشهادات العربية عن الشهادات الأجنبية حسب رغبة الطلاب أنفسهم، مؤكدا أن نتيجة طلاب الشهادات العربية جاهزة، لكن نتيجة طلاب الشهادات الأجنبية هى التى تتأخر لذا رأت الوزارة البدء فى تنسيق الشهادات العربية منفصلة.

 

وتابع الوزير، أن الوزارة تتبع السياسة السابقة فيما يخص الفصل بين الشهادات العربية والأجنبية لأول مرة هذا العام حفاظا على مستقبل الطلاب، مؤكدا أنه يتبقى 65182 طالبا بعد المرحلة الثانية من التنسيق، يضاف عليهم طلبة الدور الثانى من الثانوية العامة ليتم تنسيقهم بالمرحلة الثالثة من التنسيق.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365