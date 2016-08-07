أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء" تطالب بتشكيل لجنة للتأكد من التزام الكليات الخاصة بمعايير التدريب

Google+ Print
"الأطباء" تطالب بتشكيل لجنة للتأكد من التزام الكليات الخاصة بمعايير التدريب "الأطباء" تطالب بتشكيل لجنة للتأكد من التزام الكليات الخاصة بمعايير التدريب
كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء ، إن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات للمطالبة بتشكيل لجنة تضم ممثلين للمجلس والنقابة، للتأكد من التزام الكليات الخاصة واستيفائها لاشتراطات ومعايير التعليم والتدريب حتى لا تتحول العملية التعليمية إلى عملية ربحية، دون الاهتمام بجودة الخريج.

 

وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لم تتلق ردا من المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن، موضحا أن بعض الكليات الخاصة لا تلتزم بمعايير التدريب، لافتا إلى أن خصوصية مهنة الطب تتطلب تحسين مستوى الخريج وإجادة تدريبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية