"الأطباء" تطالب بتشكيل لجنة للتأكد من التزام الكليات الخاصة بمعايير التدريب

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات للمطالبة بتشكيل لجنة تضم ممثلين للمجلس والنقابة، للتأكد من التزام الكليات الخاصة واستيفائها لاشتراطات ومعايير التعليم والتدريب حتى لا تتحول العملية التعليمية إلى عملية ربحية، دون الاهتمام بجودة الخريج.

وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لم تتلق ردا من المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن، موضحا أن بعض الكليات الخاصة لا تلتزم بمعايير التدريب، لافتا إلى أن خصوصية مهنة الطب تتطلب تحسين مستوى الخريج وإجادة تدريبه.