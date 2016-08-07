يحيى راشد يطلق اليوم الموقع الإلكترونى للترويج للسياحة المصرية

يعلن يحيى راشد، وزير السياحة، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى للموقع الإلكترونى الجديد للترويج للسياحة المصرية، وذلك بالقاعة الملحقة بمكتب وزير الاتصالات بالقرية الذكية.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة السياحة، بهدف تنفيذ استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، حيث تم الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة فى مجال تصميمات المواقع السياحية لتطوير الموقع الإلكترونى للسياحة المصرية كمرحلة أولى، سعيًا للوصول لبوابة إلكترونية سياحية لنشيط السياحة المصرية.

وكانت وزارة السياحة قالت فى بيان صحفى، إن البوابة تهدف لدعم وتنشيط الموارد السياحية عن طريق تعريف العالم بالأماكن التاريخية والسياحية فى مصر، وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المزارات السياحية التى تنفرد بها مصر، والتى يقصدها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف، أنه سيتم عرض المزارات السياحية فى الموقع مقسمة تبعًا لميول ورغبات السائح، حيث يعتبر هذا الأسلوب فى العرض هو التوجه الجديد فى التسويق السياحى ومقسمة كالآتى:

الخبرات السياحية (سياحة المغامرات، السياحة الثقافية، السياحة العائلية، سياحة الترفيه والاستجمام، السياحة الرومانسية، السياحة الدينية).

والأماكن السياحية مقسمة لأربعة قطاعات رئيسية (وادى النيل، البحر الأحمر، البحر المتوسط، الصحراء الغربية) .

المنتجات السياحية (ثقافية، روحانية، الطبيعة والحياة البرية، الأنشطة الرياضية ووسائل الترفيه، المنتجعات الصحية والاستشفاء، البحر والشمس، الأنشطة المائية).

وأشار البيان، إلى تصميم الموقع بأحدث التكنولوجيا المستخدمة فى مجال تصميم المواقع (Responsive Design) ليتوافق مع جميع الأجهزة والوصول لأكبر عدد من المستخدمين، عرض الأخبار والأحداث السياحية للتواصل مع السائحين بشكل مستمر ومتجدد.

وأوضح البيان، أنه سيتم الربط مع أهم وسائل التسويق الإلكترونى فى العالم، وهى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال موقع ThisisEgypt(هى دى مصر) بهدف استخدامها فى الدعاية السياحية لمصر.

وأكد البيان، أن المستفيدين من البوابة الإلكترونية: وكالات السفر فى الخارج، وكالات السفر فى الداخل، السائح الأجنبى، وكالات الدعاية والإعلان، السائح المحلى، المدونون والمحررون، ذوى الاحتياجات الخاصة، الصحافة، التعليم والثقافة السياحية.