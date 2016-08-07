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7 علامات لو ظهرت عليك اشرب ليمون.. أهمها تقلب المزاج والشعور بالتعب

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7 علامات لو ظهرت عليك اشرب ليمون.. أهمها تقلب المزاج والشعور بالتعب 7 علامات لو ظهرت عليك اشرب ليمون.. أهمها تقلب المزاج والشعور بالتعب
آلاء الفقى

شرب عصير الليمون من العادات القديمة، لتحسين المزاج أو التغلب على التعب، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر، ووجد أن له العديد من الفوائد الصحية للجسم، وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض العلامات  تدل على أن الجسم يحتاج إلى شرب عصير الليمون وتتضمن العلامات الآتى:

1.الشعور بالتعب: إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، لا تتناول كوبا من القهوة، ومن الأفضل شرب عصير الليمون لتطهير الجسم.

2.الإفراط فى تناول الطعام: إذا كنت تتناول الطعام بشكل مفرط، فأنت بحاجة إلى شرب كوب من الليمون، فإنه يساعد على الحد من الإفراط فى تناول الطعام .

3.حب الشباب: علامة تدل على شرب الليمون، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة الجيدة للبشرة.

4.السعال المتكرر أو البرد، يمكن أن يكون نتيجة لبعض العدوى أو انخفاض مستويات المناعة، فالليمون يحتوى على فيتامين سى وهو جيد للمناعة .

5.تقلب المزاج الذى: فشرب الليمون يقلل من التوتر ويؤدى إلى الشعور بالراحة، فمن الممكن شربه لمدة أسبوع صباحا ومساء للتغلب على هذا العرض.

6.عسر الهضم: فمن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال شرب عصير الليمون .

7.اكتساب الوزن: زيادة الوزن قد تحتاج إلى شرب عصير الليمون، لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائى ، ويساعد فى الحفاظ على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط فى تناول الطعام.  

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