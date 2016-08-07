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سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة الأحد 7/8/2016 بالمصنعية عيار 21 يستقر سعره

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سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة الأحد 7/8/2016 بالمصنعية عيار 21 يستقر سعره سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة الأحد 7/8/2016 بالمصنعية عيار 21 يستقر سعره

اليوم في ، حيث واصلت الذهب اليوم الأحد 7/8/2016 حالة من الاستقرار بعد فترة من الارتفاعات، على سبيل المثال استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 445 جنيه، ونتابع في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة في سوق الذهب.

وانتشرت في مصر حملات كبيرة لمقاطعة الزواج بعد ارتفاع أسعار الذهب، إلى أن الحملة الأكثر نجاحا هي حملة (بلاها ) والتي دشنها النشطاء للاستغناء عن الشبكة عند الزواج، وهو ما قوبل بالترحاب الشديد من الأهالي خاصة في الصعيد.

ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث بدأت أسعار الذهب اليوم في مصر في الانخفاض بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي قرارا برفع الفائدة على قيمة الشراء والبيع للذهب.
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7/8/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، حيث تنشط حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، وقال أحد تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب يبشر بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، إلا أن حالة من الركود قد ظهرت في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية لدى المواطنين مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 381.45 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 445 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 508 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3560 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1350 دولار.

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