سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري الأحد 7/8/2016 و إستقرار سعر الدولار

سعر الدولار اليوم ، حيث تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه، سيواصل ارتفاعه في بداية هذا الأسبوع في السوق السوداء، بداية من اليوم الأحد 7 أغسطس 2016، بعد أنباء عن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار عند 12.50 جنيه، وقال خبراء أن السعر قد يصل قريبا إلى 20 جنيه، وما زالت شركات الصرافة تمتنع عن بيع وشراء العملة الخضراء بسبب عدم ثبات سعر العملة في السوق الموازية.

وشهد الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة ركودا شديدا خاصة بعد هروب المستثمرين خارج البلاد، وتصفية العديد من الشركات العالمية، وكان البنك المركزي قد طرح عطاءا جديدا للبنوك لتوفير الدولارات لاستيراد المواد والسلع الرئيسية في البلاد، وبلغ العطاء 120 دولار أمريكي، للتحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

وكان موقع نجوم مصرية هو الموقع الوحيد الذي نفى الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي حول انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء الأيام الماضية بعد اجتماع الحكومة حيث نفى الموقع مرارا وتكرارا وصول الدولار إلى 10 جنيهات.

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه 7/8/2016

واصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاعاته حيث وصل إلى إلى 12.25 جنيه للشراء في مقابل 12.35 جنيه للبيع، في رحلة جديدة للدولار نحو 13 جنيه، وكانت الحكومة المصرية قد قررت التوقف عن الاستيراد العشوائي، وغلق أكثر من 20 شركة صرافة، مع نقص المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

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ومازال سعر الدولار في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التقلبات ، بسبب عدم التزام البائعين بالسعر الرسمي للبيع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، في وجود قلق بالغ من جانب المستثمرين خوفا خسارتهم الكثير من الأموال، وكانت السوق الموازية قد شهدت حالة من الارتباك بسبب قرارات من البنك المركزي المصري، وقرب وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يجعل الحكومة تعمل على التحكم في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء والصرافة.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد عانى من الارتفاع اليومي في الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر العملة الخضراء بمصر لأكثر من 13 جنيه، قبل أن ينخفض مجددا، ولكن الانخفاض لم يكن سوى مجرد شائعات، ومن المعروف أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ومن المتوقع أن تزداد مشكلة الدولار الأيام القادمة، حيث تواجه مصر انخفاضا شديدا في إيراداتها من النقد الأجنبي، بسبب انخفاض عائد السياحة والصناعة، والعملة الصعبة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، وما زالت البنوك الحكومية المصرية تعمل على الاستحواذ على أموال المواطنين من العملات العربية والأجنبية عبر شهادات ذات عائد 15% السنوية، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات العربية والأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على هذه الشهادات، ويهدف هذا القرار إلى الاستيلاء على العملات العربية والأجنبية لدى الأفراد، للحد من ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، والسيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر:

بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية فقد وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 13.10 للشراء مقابل 13.20 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 15.20 للشراء و15.50 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 3.10 للشراء و3.20 للبيع، أما الدينار الكويتي فبلغ 37 للشراء و38 للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بلغ 3.20 للشراء و3.25 للبيع، في حين بلغ الريال القطري 3.22 للشراء و3.30 للبيع، والدينار البحريني وصل 27.35 للشراء و27.40 للبيع، وأخيرا الريال العماني 27 للشراء في مقابل 27.10 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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