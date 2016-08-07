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"عين شمس" تبدأ اليوم العمل بالمكتب المركزى للتحويلات للعام الجامعى الجديد

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"عين شمس" تبدأ اليوم العمل بالمكتب المركزى للتحويلات للعام الجامعى الجديد "عين شمس" تبدأ اليوم العمل بالمكتب المركزى للتحويلات للعام الجامعى الجديد
كتب محمود راغب

تبدأ جامعة عين شمس، العمل بالمكتب المركزى للتحويلات للعام الجامعى 2016-2017 ، وذلك اعتباراً من ،اليوم الأحد، بمبنى الامتحانات بالحرم الجامعى بالعباسية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.

ونشرت جامعة عين شمس عدد من التعليمات على الطلاب الخاصة بشروط التحويلات والتى تتمثل فى ضرورة الرجوع إلى الشروط المعلنة بكل كلية، وتقديم الأوراق مستوفاة باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد، وإرسال اصول بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمناً موافقة صريحة على التحويل.

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