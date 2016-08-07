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برج الأسد حظك اليوم الأحد 7/8/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى

 الاستماع لمشاكل الزملاء يجعلك دائماً تفكر فى احتمالية تكرار هذه المواقف معك، مما ينعكس على أدائك المهنى هذه الفترة الذى يتسم فيها بالحذر و الدخول سريعاً فى حالة من حالات الإحباط لن تستطيع أن توقف الأفكار فى رأسك، بعدما رأيت الآن الأوضاع قد تنقلب رأساً على عقب فى لمح البصر، تحتاج إلى شحن طاقتك لتستطيع التعامل مع هذه الظروف.

على الصعيد العاطفى

ستقودك بعض العلاقات العاطفية هذه الفترة إلى التفكير جيداً فى مشكلاتك الذاتية، لن تجد مخرجا من التعامل مع بعض الشخصيات التى من شأنها التدخل فى شئونك الخاصة، استخدم ذكاء الأسد فى تسطيح العلاقات معهم.

على الصعيد الصحى

توتر وحالة مزاجية مضطربة تؤثر على حالتك الصحية كثيراً، لا تندهش من وجود خلل فى ضغط الدم، ومشكلات بالقولون فأنت تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تتخلص من جميع الضغوط التى حملتها لك أعباء العمل فى الفترة الحالية

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مرتبكة فى حياته يغلب فيه التفكير المستمر والمشوش فى أمور عديدة تهدف منها تأمين أوضاعه المالية والعاطفية التى دائماً ما يفكر فى إبعادها عن الجميع حتى يحافظ على تفاصيلها التى يعتبرها من الأسرار الكونية العظمى.

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مصر 365

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