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البيئة تستخدم الـ"GPS" لتتبع وتوجيه سيارات المرور على مناطق زراعات الأرز

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البيئة تستخدم الـ"GPS" لتتبع وتوجيه سيارات المرور على مناطق زراعات الأرز البيئة تستخدم الـ"GPS" لتتبع وتوجيه سيارات المرور على مناطق زراعات الأرز
كتب محمد محسوب

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة،  إن الوزارة ستستخدم أجهزة التتبع، لمراقبة وتوجيه سيارات حملات المرور على مناطق زراعات الأرز.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع،  أنه سيتم تزود السيارات بجهاز  "GPS" عالى الدقة يتواصل عبر شريحة موبايل ليعكس تحركات السيارات وتتبع وتحديد مقعها على الخريطة، لسهولة معرفة أماكن تواجدها ومتابعة خط سيرها فى نطاق عملها.

وأوضح الوزير أنه سيتم توجيه السيارات مباشرة لأماكن الحرق، من خلال غرفة العمليات، وإعادة توزيع السيارات طبقا للمتغيرات التى تطرأ على أرض الوقع طبقا للبيانات والمعلومات الواردة إلى غرفة العمليات.

 

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