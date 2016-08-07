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وصول مساعدات عسكرية روسية إلى أربيل عاصمة كرستان العراق

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وصول مساعدات عسكرية روسية إلى أربيل عاصمة كرستان العراق وصول مساعدات عسكرية روسية إلى أربيل عاصمة كرستان العراق
أربيل أ ش أ

وصلت إلى أربيل عاصمة كردستان العراق طائرة روسية، أمس السبت، تحمل 24 طنا من الذخائر والأسلحة إلى قوات "البيشمركة" الكردية فى إطار المساعدات العسكرية الروسية للعراق.

 

وأكد القنصل الروسى فى كردستان العراق فيكتور فيج استعداد بلاده للقيام بدور أكبر فى معركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى والمناطق التى يسيطر عليها التنظيم.

 

وتشمل الشحنة الخامسة من المساعدات الروسية التى وصلت ذخائر متنوعة للأسلحة، وأن الطائرة وصلت مطار أربيل قادمة من بغداد وبالتنسيق مع العراقية.

 

وانطلقت يوم السبت 18 يونيو المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة جنوب ‏الموصل بنينوي، وتمكنت من تحرير قاعدة "القيارة" الجوية التى تبعد 60 كم من مدينة الموصل يوم السبت 9 يوليو.               

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