برج الثور حظك اليوم الأحد 7/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يسير بخطى ثابتة، عليك أن تتوقف عن الاستسلام للطاقة السلبية التى تحيطك واستبدلها بالإيجابية.

على الصعيد العاطفي:

الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوترة منذ فترة ليست بقصيرة و الحل الوحيد لتخطى هذه المرحلة هو التفاهم مع الشريك .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور تشعر بحالة من النشاط والحيوية غير متوقعة، و عليك أن تستثمرها و تستفيد منها ، فأداؤك للتدريبات فى الهواء الطلق قد يجعلك أكثر حماسا لدخول منافسة رياضية مع أحد أصدقائك .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنه الوقت المناسب من أجل تنفيذ الكثير من الأفكار التى درستها مؤخرا وهو ما يؤمن لك مكاسب طائلة .