برج السرطان حظك اليوم الأحد 7/8/2016

كتبت رانيا علوىإعلان - Ads إعلان - Ads
برج السرطان على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد، فكنت تشعر أن الأمور سوف تخرج عن نطاق السيطرة وتلك الأشياء قد تمنع أداءك الجيد لعملك ، لكن فى الحقيقة عليك أن تكون أكثر ثقة فى نفسك .
على الصعيد العاطفي:
الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج، لقد حان الوقت لأخذ خطوة إلى الوراء فى هذه العلاقة لكى تلقى نظرة على الصورة الكاملة .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج السرطان كنت تسير فى طريق الخروج من حالة الإهمال الصحى الشديدة لكن عليك دعم ذلك بأن تزور الطبيب .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك نفقات عديدة وغير متوقعة ستضاف ضمن التزاماتك ، فعليك أن تضع خطة واضحة للجانب المادى هذه الأيام .