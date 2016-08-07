برج السرطان حظك اليوم الأحد 7/8/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد، فكنت تشعر أن الأمور سوف تخرج عن نطاق السيطرة وتلك الأشياء قد تمنع أداءك الجيد لعملك ، لكن فى الحقيقة عليك أن تكون أكثر ثقة فى نفسك .

على الصعيد العاطفي:

الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج، لقد حان الوقت لأخذ خطوة إلى الوراء فى هذه العلاقة لكى تلقى نظرة على الصورة الكاملة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان كنت تسير فى طريق الخروج من حالة الإهمال الصحى الشديدة لكن عليك دعم ذلك بأن تزور الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك نفقات عديدة وغير متوقعة ستضاف ضمن التزاماتك ، فعليك أن تضع خطة واضحة للجانب المادى هذه الأيام .