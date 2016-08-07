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برج السرطان حظك اليوم الأحد 7/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 7/8/2016
كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد، فكنت تشعر أن الأمور سوف تخرج عن نطاق السيطرة وتلك الأشياء قد تمنع أداءك الجيد لعملك ، لكن فى الحقيقة عليك أن تكون أكثر ثقة فى نفسك .

على الصعيد العاطفي:

الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج، لقد حان الوقت لأخذ خطوة إلى الوراء فى هذه العلاقة لكى تلقى نظرة على الصورة الكاملة .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان كنت تسير فى طريق الخروج من حالة الإهمال الصحى الشديدة لكن عليك دعم ذلك بأن تزور الطبيب .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك نفقات عديدة وغير متوقعة ستضاف ضمن التزاماتك ، فعليك أن تضع خطة واضحة للجانب المادى هذه الأيام .

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مصر 365

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