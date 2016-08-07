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برج العقرب حظك اليوم الأحد 7/8/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 7/8/2016
كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب، عليك أن تضع قدرا من التركيز فى عملك حتى لا تقع فى الأخطاء غير المتوقعة .

على الصعيد العاطفي:

الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج فى الأيام القليلة الماضية شهدت علاقتك العاطفية الكثير من القلق والشكوك حول علاقة مستقبلية احتلت عقلك .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب عصبيتك قد تضعك فى موقف محرج بين زملائك أو أصدقائك فحاول أن تتحكم فى أعصابك حتى لا تفقد شخصا عزيزا عليك، و الأفضل أن تأخذ فترة للراحة كى تحسن حالتك المزاجية  .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن اليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات فحاول الحفاظ على خطة احتياطية جاهزة حتى لا تفقد أعصابك، من جهة أخرى اعمل جاهدا على قضاء بعض الوقت مع عائلتك.

 

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مصر 365

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