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برج الميزان حظك اليوم الأحد 7 أغسطس 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 7 أغسطس 2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 7 أغسطس 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

لن يمكنك تحقيق النجاح فى المستقبل قبل أن تتأكد من أنك تفهم متطلبات عملك وتوقعات الآخرين منك خاصة رؤسائك فى العمل ومن المهم أيضًا أن تنتزع بنفسك أنت الفرص وتتقدم نحوها ولا تنتظرها أن تأتى فروح المبادرة هى أهم ما يجب أن يميزك.

 

على الصعيد العاطفي:

العلاقة العاطفية التى تعيشها تزداد تعقيدًا خاصة لأنك أنت وشريكك تتجنبان المناقشة والمواجهة والحديث بموضوعية وجهًا لوجه فحاول أن تفعل ذلك ولكن تجنب أن تفعله فى وقت مشحون بالمشاعر السلبية.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

صحتك الجيدة سببها تراجع التوتر والضغط العصبى الذى كنت تعيشه فى الأيام الماضية وكذلك التزامك بنظام غذائى جيد ولا يوجد دافع أقوى من تحسن صحتك لتواصل ما بدأته.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

فى لحظة من حياتنا نصبح مضطرين للقتال من أجل انتزاع حقوقنا وهذا لا يتعارض مع كوننا أشخاصا مسالمين لأنك لا تبادر بالقتال فلا تتردد فى أن تفعل أى شىء من أجل انتزاع حقك.

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مصر 365

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