برج القوس حظك اليوم الأحد 7/8/2016

برج القوس على الصعيد المهنى..

الأوضاع المالية حالياً تضعك فى مواقف محرجة كثيراً، تضطر إلى اللجوء لممارسة أكثر من عمل فى وقت واحد، تحتاج دائماً إلى الاعتماد على نفسك فى تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة فى النواحى المهنية، انتظر تحسنا ملحوظاً فى أحوالك المالية قريباً.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

لن تجد مخرجا تهرب به من أولئك الذين يطلبون منك جهوداً مضاعفة فى العلاقات معهم، أنت لا تحب أن تتعامل وفقاً للحالة المزاجية لشخص ما، وبالتالى لن تجد ما يعينك على التفاعل مع بعض الأشخاص مهما كانت درجة قربهم منك.

على الصعيد الصحى..

الخضروات والفاكهة لا تعتبر هى نظام الرجيم الصحى الذى يجب أن تتبعه حتى تفقد وزنك، تحتاج إلى استشارة عاجلة للطبيب ومعرفة مشكلاتك جيداً ثم تتبع حمية غذائية صحية متنوعة توفر لجسمك العناصر التى يحتاجها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

يتوقع علماء الفلك لمولود القوس فى الفترة المقبلة أن يكتشف مشكلات مع عدد من الأشخاص المقربين خاصة بعد أن وجد نفسه مجبراً على التعامل مع بعضهم وفقاً لحالتهم المزاجية ومن المتعارف عليه أن مولود القوس لا يجيد التعامل فى إطار هذه العلاقات.