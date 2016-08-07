برج العذراء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى

حدسك قوى جداً ويمكنك الاعتماد عليه فى كثير من مشكلاتك المهنية، تحتاج للمحافظة على أفكارك، لن تصل إلى مناصب قيادية ما دمت لم تعرف للمجاملات طريقا، الأجواء العملية تحتاج إلى كثير من الكلمات المعسولة حتى تستطيع إرضاء رؤسائك.

على الصعيد العاطفى

شخصيتك المميزة وقدرتك على التعبير عما بداخلك يجعلك محل إعجاب الكثيرين، تحاط بعدد من الأفراد الذين يحملون لك مشاعر الحب لكن الوقت لا يتناسب مع الدخول فى علاقات عاطفية جديدة، تستطيع أن تخفى مشاعرك عما تحب أعواما كثيرة، ولا تعرف كيف تخفيها عن فكرك الذى يظل مشغولاً بها طوال الوقت.

على الصعيد الصحى

وعكات صحية تمنعك من استكمال عدد من مشروعاتك المهنية التى طرحتها من قبل، قد تكون وعكتك هذه سبباً لاكتشاف شخصيات كثيرة، لن تجد اهتماما إلا ممن يهتم لأمرك، فاغتنم الفرصة لتعيد أولوياتك بعلاقتك بالآخرين.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو مضطر للقيام ببعض المجاملات للكثيرين من الأشخاص الذين اكتشف حقيقتهم، لن تفلح محاولاته فى إظهار ما ليس بداخله، وسيجد نفسه مضطرا إلى البوح بالحقيقة كما هو معروف عن العذراء الذى لا يعرف كيف يخفى مشاعر الانتقاد عن الآخرين.