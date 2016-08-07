أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى

حدسك قوى جداً ويمكنك الاعتماد عليه فى كثير من مشكلاتك المهنية، تحتاج للمحافظة على أفكارك، لن تصل إلى مناصب قيادية ما دمت لم تعرف للمجاملات طريقا، الأجواء العملية تحتاج إلى كثير من الكلمات المعسولة حتى تستطيع إرضاء رؤسائك.

على الصعيد العاطفى

شخصيتك المميزة وقدرتك على التعبير عما بداخلك يجعلك محل إعجاب الكثيرين، تحاط بعدد من الأفراد الذين يحملون لك مشاعر الحب لكن الوقت لا يتناسب مع الدخول فى علاقات عاطفية جديدة، تستطيع أن تخفى مشاعرك عما تحب أعواما كثيرة، ولا تعرف كيف تخفيها عن فكرك الذى يظل مشغولاً بها طوال الوقت.

على الصعيد الصحى

وعكات صحية تمنعك من استكمال عدد من مشروعاتك المهنية التى طرحتها من قبل، قد تكون وعكتك هذه سبباً لاكتشاف شخصيات كثيرة، لن تجد اهتماما إلا ممن يهتم لأمرك، فاغتنم الفرصة لتعيد أولوياتك بعلاقتك بالآخرين.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش هذه الفترة وهو مضطر للقيام ببعض المجاملات للكثيرين من الأشخاص الذين اكتشف حقيقتهم، لن تفلح محاولاته فى إظهار ما ليس بداخله، وسيجد نفسه مضطرا إلى البوح بالحقيقة كما هو معروف عن العذراء الذى لا يعرف كيف يخفى مشاعر الانتقاد عن الآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى