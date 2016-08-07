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برج الحوت حظك اليوم الأحد 7 اغسطس 2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 7 اغسطس 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 7 اغسطس 2016

على الصعيد المهنى:

لا ترضخ لأى ضغوط من الآخرين بشأن قراراتك فى حياتك المهنية لأنك مطالب بالوفاء بالتزامات وتحمل نتائج هذه القرارات وليس هم، ولا ترضخ لأى محاولات للترهيب لأجل اتخاذ قرار أنت تشعر أنك غير مقتنع به.

على الصعيد العاطفي:

تعامل مع حياتك العاطفية بالجدية المطلوبة وخذ خطوة نحو التواصل مع الشخص الذى تشعر بالإعجاب نحوه فلن تخسر شيئًا من الإقدام على هذه الخطوة وإنما ستخسر كثيرًا إذا تكاسلت عنها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تعانى اليوم من زيادة مستويات التوتر بسبب الضغوط فى العمل فحاول أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان ولا تأخذ الأمور بشكل شخصى لأن هذا يضاعف من مشكلتك وينعكس سلبًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اهتمامك ينصب ويتركز بشكل كامل اليوم على الجانب العملى من حياتك وهو شىء جيد ولكن لا يجب أن يستمر طويلاً كى لا تخسر على الصعيد الشخصى والإنسانى.

 

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مصر 365

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