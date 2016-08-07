برج الحمل حظك اليوم الأحد 7 اغسطس 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

أنت منزعج بسبب تعمد مرؤسيك إخفاء بعض الحقائق عنك فى العمل ولكن قبل أن تنفعل ويكون رد فعلك عنيفًا يجب أن تفكر فى دورك فى هذه المشكلة وفى كونك جزءا من مشكلة إخفائهم الحقائق عنك، فيجب أن تهدأ وتتريث قبل أن تأخذ أى رد فعل ولا مانع من إعادة النظر فى طريقة إدارتك لفريقك.

على الصعيد العاطفي:

بعض المشاكل التافهة تعكر صفو علاقتك العاطفية ورغم تفاهتها إلا أنها اختبار لمدى متانة هذه العلاقة فإن صمدت فى وجه هذه الريح العابرة بإمكانك أن تثق فى متانتها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

ممارسة الرياضة هى طوق النجاة لصحتك فلياقتك المتدهورة السيئة سببها الكثير من الإهمال فى ممارسة الرياضة مع العادات الخاطئة فى الطعام والأسوأ نظام عملك الذى يفرض عليك الجلوس لساعات طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حافظ على التواصل مع روح الفنان داخلك فأنت بحاجة لجنونه وحماسه اليوم، حاول أن تخصص بعض الوقت للخروج من أفكارك التقليدية والروتينية، وحاول أن تكون أكثر إبداعًا وتميزًا فأنت مؤهل بشدة لإخراج شىء جميل اليوم للعالم.