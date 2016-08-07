أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى ..

 عدم الرغبة فى الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة للتوتر والمواقف المحرجة ما ينتج عنه إثارة مشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتركيز على قدرتك الإنتاجية دون النظر إلى مشكلاتك الشخصية التى تتحكم فيها حالتك المزاجية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

الاستغناء عن بعض الأشخاص المقربين الذين تشاركهم الرأى فى كثير من المواقف الاجتماعية وتصدر من خلالها أحكام مطلقة على الأشخاص ستزيد من المشكلات  بينك وبين أفراد أسرتك خاصة أنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها.

على الصعيد الصحى:

التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها يومياً واختيار الأصناف التى تزيد من قدرتك على حرق والابتعاد عن تناول الشوكولاتة بين الوجبات الأساسية سيزيد من قدرتك على خسارة الوزن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات بسبب الاستماع إلى آراء الآخرين،  وإطلاق أحكام خاطئة مبنية على سوء فهمه لكثير من تفاصيل الأحداث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى