برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 7/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

عدم الرغبة فى الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة للتوتر والمواقف المحرجة ما ينتج عنه إثارة مشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتركيز على قدرتك الإنتاجية دون النظر إلى مشكلاتك الشخصية التى تتحكم فيها حالتك المزاجية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

الاستغناء عن بعض الأشخاص المقربين الذين تشاركهم الرأى فى كثير من المواقف الاجتماعية وتصدر من خلالها أحكام مطلقة على الأشخاص ستزيد من المشكلات بينك وبين أفراد أسرتك خاصة أنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها.

على الصعيد الصحى:

التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها يومياً واختيار الأصناف التى تزيد من قدرتك على حرق الدهون والابتعاد عن تناول الشوكولاتة بين الوجبات الأساسية سيزيد من قدرتك على خسارة الوزن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات بسبب الاستماع إلى آراء الآخرين، وإطلاق أحكام خاطئة مبنية على سوء فهمه لكثير من تفاصيل الأحداث.