برج الجدى حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى

أوضاع مستقرة تطمئنك على مستقبلك المهنى الأجواء العملية مليئة بالتوتر ما يجعلك دائم الإحساس بالقلق حاول أن تفكر خارج الصندوق للعمل وفقاً لطريقتك الخاصة التى تجعل منك شخصا قادرا على تحمل مسئوليات الضغوط العملية، أنت من الشخصيات التى تجيد التفاعل مع الآخرين ما دامت هناك أهداف مشتركة ولذلك ستنجح فى خطتك القادمة.

على الصعيد العاطفى..

المفاجئات ستصدمك كثيراً هذه الفترة وتكشف لك مواقف حقيقة أشخاص قريبون يتحولون إلى أعداء حقيقيين لك، وتنتهى بعدها العلاقة بينكما بشكل ظاهرى فقط، وتتأكد لك الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة، أنت من الشخصيات التى تستعمل عقلها إن بدأت الظنون السيئة تكثر أمامها.

على الصعيد الصحى..

التعامل مع ألم دون حل نهائى لن يجلب لك سوى متاعب متكررة تجعلك تعيش فى حالة من الوجع المتكرر، لا يمكن أن يتخلى مولود الجدى عن عنده فى التعامل مع المشكلات الصحية وعدم الاستماع إلى نصائح الأطباء أو الأخذ بها.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة من الفترات الصادمة فى حياته على الصعيد الاجتماعى والعاطفى بعد أن تكشف له عديد من المواقف حقيقة الأشخاص فى حياته، فى حين أن الصعيد العملى يخبئ له العديد من المفاجآت.