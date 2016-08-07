أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الأحد 7/8/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الأحد 7/8/2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 7/8/2016

على الصعيد المهنى

أوضاع مستقرة تطمئنك على مستقبلك المهنى الأجواء العملية مليئة بالتوتر ما يجعلك دائم الإحساس بالقلق حاول أن تفكر خارج الصندوق للعمل وفقاً لطريقتك الخاصة التى تجعل منك شخصا قادرا على تحمل مسئوليات الضغوط العملية، أنت من الشخصيات التى تجيد التفاعل مع الآخرين ما دامت هناك أهداف مشتركة ولذلك ستنجح فى خطتك القادمة.

على الصعيد العاطفى..

المفاجئات ستصدمك كثيراً هذه الفترة وتكشف لك مواقف حقيقة أشخاص قريبون يتحولون إلى أعداء حقيقيين لك، وتنتهى بعدها العلاقة بينكما بشكل ظاهرى فقط، وتتأكد لك الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة، أنت من الشخصيات التى تستعمل عقلها إن بدأت الظنون السيئة تكثر أمامها.

على الصعيد الصحى..

التعامل مع ألم دون حل نهائى لن يجلب لك سوى متاعب متكررة تجعلك تعيش فى حالة من الوجع المتكرر، لا يمكن أن يتخلى مولود الجدى عن عنده فى التعامل مع المشكلات الصحية وعدم الاستماع إلى نصائح الأطباء أو الأخذ بها.

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة من الفترات الصادمة فى حياته على الصعيد الاجتماعى والعاطفى بعد أن تكشف له عديد من المواقف حقيقة الأشخاص فى حياته، فى حين أن الصعيد العملى يخبئ له العديد من المفاجآت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى