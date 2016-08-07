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انتشار أوناش المرور بمحيط أعمال كوبرى الدقى لإزالة أى معوقات

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انتشار أوناش المرور بمحيط أعمال كوبرى الدقى لإزالة أى معوقات انتشار أوناش المرور بمحيط أعمال كوبرى الدقى لإزالة أى معوقات
كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، مدير المرور عن أعمال تطوير لكوبرى الدقى وسيتم إزالة طبقة الإيبوكسى، لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، دون إجراء أى تحويلات مرورية لمدة شهر كامل.

 

 وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال إزالة طبقة الأسفلت من أعلى الطريق ستكون بدون أى تحويلات مرورية وإغلاق للكوبرى أمام حركة السيارات وستقوم إدارة التخطيط بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة بالإشراف الكامل على الأعمال، وسحب أى كثافات مرورية بالمكان.

 

وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون بشكل يومى ليلا فقط من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا لعدم أعاقة الحركة المرورية و منع ظهور اى تكدسات مرورية خاصة خلال أوقات الذروات الثلاث للزحامات المرورية على مدار اليوم.

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