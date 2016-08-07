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ترميم 90% من كنائس بالسويس حرقتها الجماعات الإرهابية

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ترميم 90% من كنائس بالسويس حرقتها الجماعات الإرهابية ترميم 90% من كنائس بالسويس حرقتها الجماعات الإرهابية
السويس- سيد نون

أنهت الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة فى محافظة السويس، 90% من أعمال ترميم الكنائس، التى أضرمت جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات إرهابية أخرى، النيران بها عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

وأكد مصدر مسئول من المشاركين بأعمال الترميم، أنه يتم ترميم كنيسة اللاتينى ومبنى الخدمات للسيدة العذراء مريم للأباء الفرنسيسكان لإعادة الكنائس إلى بريقها وجمالها مرة أخرى بعد قيام الجماعات الإرهابية بالسويس بإشعال النيران فيها يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

وتعد كنيسة اللاتينى بالسويس من الكنائس التاريخية والقديمة بالمحافظة، وقد أصيب السوايسة بالحزن الكبير عندما تعرضت للاعتداء.

 

ويقول مواطنون فى محافظة السويس، "إننا لن تمحو من ذاكرتنا أبدا الجرائم التى ارتكبها أعضاء الجماعات الإرهابية يوم 14 أغسطس عندما أضرموا  النيران بثلاث كنائس فى السويس وحرقوا مدرعات الجيش والمدارس القبطية بالمحافظة السويس وقتلوا الأطفال، بجانب تدمير سيارات المواطنين والممتلكات العامة فى محافظة السويس.

 

وكانت النيابة العامة بالسويس أحالت قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وأنصارهم إلى المحاكمة لاتهامهم بإضرام النيران فى ثلاث كنائس بالسويس هى الراعى الصالح والأقباط الكاثوليك والكنيسة اليونانية اللاتينية، وإضرام النيران فى مدرستين وإضرام النيران فى مدرعات الجيش خلال يوم فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقاهرة.

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