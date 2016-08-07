تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 47 شخصا بينهم سودانيين، و4 سوريين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، مساء أمس السبت، إخطاراً بضبط 47 متهما وهم 5 من الجيزة و 11 من المنيا و 12 من أسيوط و 7 من الفيوم و 3 من بنى سويف و 3 من سوهاج و 3 من كفر الشيخ و 2 من الشرقية و 1 من الغربية و 4 من سوريا و 2 من السودان، وذلك أثناء محاولة تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.