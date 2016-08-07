أسامة هيكل: التصالح المقصود بـ"العدالة الانتقالية" ليس مع عناصر الإخوان

اتهم النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، الإعلام بالترويج بأن البرلمان لا يعمل، لافتاً إلى أن جزء من ذلك صحيح والآخر خطأ، وقانون الخدمة المدنية تم تعديله والموافقة عليه بعد ذلك، وتم مراجعة 350 قانون بقرار جمهورى، إجمالى ما تم إنجازه بالفعل، ومن الطبيعى عدم الحكم على المجلس فى الدورة البرلمانية الاولى، والدورة البرلمانية مستمرة حتى نهاية أغسطس.

وأضاف هيكل، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قانون العدالة الانتقالية "مُتعب"، لأنه يلزم بالمصالحة، وفقا للدستور، فى نفس الوقت لم يذكر الإخوان بالمصالحة، لكن المصالحة بالقانون لمن معه مشاكل مع الدولة غير جماعة الإخوان، كما أن الإخوان لم يبدوا رغبة فى التصالح مع الدولة، مؤكداً أن المصريين لم ينسوا أن هناك ثورة على حكم الإخوان، مع استمرار ممارساتهم وعليهم تغيير ذلك، والمصالحة تتم بإبداء الرغبة فى التصالح.

وتابع هيكل:"تقابلت مع أحد الاشخاص من جماعة الإخوان بالحرم المكى، وأخبرنى انه سعيد بكلام المصالحة، فأخبرته أننى غير مؤيد للمصالحة، فقال لى عموما مافيش مصالحة غير لما الناس تطلع من السجون"، مضيفا أنه ليس هناك مخرج، لكنه التزام دستوى، لكن الإخوان رفضوا المبدء، ولديهم إصرار على أسقاط الدولة.