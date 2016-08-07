أخبار ليبيا.. 4 غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش وسط مدينة سرت

قال المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، إن قوات الدعم الدولى لعملية البنيان المرصوص شنّت أربع غارات على مواقع «لتنظيم داعش» وسط مدينة سرت.

وأضاف المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص"، فى بيان نشره مساء أمس ،عبر موقعه الرسمي، أن الغارات أسفرت عن «تدمير موقع يتمركز به مجموعة من المقاتلين، وقناصة» بالقرب من مصرف الوحدة شرق عمارات الشركة الهندية.

وأشار إلى أن الطيران شنّ غارتين أيضا فى محيط قصور الضيافة استهدفتا تمركزاً لقناصة «عصابة داعش»،لافتا أن غارة أخرى أسفرت عن تدمير آلية مسلحة ثقيلة شرق حى الدولار بالإضافة إلى مقتل مجموعة من «الدواعش».