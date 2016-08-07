الاتفاق لـ في الجول: تم تأييد طلب الزمالك في صفقة كوفي.. لن تتأثر العلاقات بسبب لاعب

لماذا تحول موقف نادي الاتفاق السعودي في صفقة ضم محمد كوفي من الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه خالد عبد الله الدبل رئيس مجلس إدارة النادي وحاتم المسحل نائب الرئيس.

الاتفاق السعودي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن عدم وجود اتفاق مع كوفي لأنه "اللاعب مرتبط مع الزمالك وإذا حدثت ستكون بتفاوض مع النادي". (طالع التفاصيل)

وبالفعل هذا تفاوض مع نادي الزمالك وأعلن نادي الاتفاق يوم السبت رسميا التعاقد مع محمد كوفي على سبيل الإعارة لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس مجلس إدارة الاتفاق لـFilGoal.com: "لم نتفاوض مع كوفي نهائيا. المفاوضات بالكامل كانت مع نادي الزمالك بكل تأكيد".

وتابع "لن تتأثر العلاقات السعودية المصرية بسبب لاعب".

وأردف "اللاعب أنهى كل شيء مع الزمالك وتفاوضنا مع النادي لاستعارته وهذا ما حدث وسيخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الأحد بعدها سنتحدث عن كافة تفاصيل الصفقة".

وعلى الجانب ذاته تحدث حاتم الساحل نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق لـFilGoal.com قائلا: "كما ذكرت سابقا لن ندخل في مفاوضات إلا عن طريق الزمالك. وهذا ما حدث".

وأوضح "تم تأييد طلب الزمالك في أن يقوم كوفي بالاعتذار. الاعتذار أولا لنادي الزمالك وتاريخه ومجلس إدارته".

وأضاف "وهذا ما حدث. بعدها دخلنا في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل كوفي".

وواصل "الزمالك كان نموذجيا في المفاوضات ونفكر نحن في نادي الاتفاق في عقد توأمة بين الناديين العريقين على مستوى الوطن العربي".