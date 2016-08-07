بالفيديو – إهانة على بتروسبورت.. إثيوبيا تبني سدا بين ناشئي مصر وأمم إفريقيا

صفع المنتخب الإثيوبي مواليد 2000 نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في تصفيات كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية على استاد بتروسبورت.

منتخب مصر دخل المباراة بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى وشادى همام، محمود عاطف، محمد حسام ميدو ومصطفى إلياس في الدفاع، ومحمد رضا حجازي، محمد عبدالسميع، زياد طارق ومحمود عبد الله في الوسط، ومحمد السيد والعربي بدر.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

إلا أن الرد الإثيوبي جاء قاسيا، حيث تعادل بهدف ذاتي من شادي همام في الدقيقة 24، ويتقدم أبو بكر في الدقيقة 41 بتسديدة خدعت مصطفى شوبير، قبل أن يسجل مكياس هدفا راوغ فيه دفاع منتخب مصر بالكامل وحارسه ويسكن الكرة الشباك.

وصارت مهمة المنتخب في الوصول للدور التالي من التصفيات صعبة للغاية إذ عليه الفوز في أديس أبابا بفارق 3 أهداف على الأقل.

ويقود المنتخب فنيا المدير الفني ياسر محمدين.

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