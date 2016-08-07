أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – إهانة على بتروسبورت.. إثيوبيا تبني سدا بين ناشئي مصر وأمم إفريقيا

Google+ Print
بالفيديو – إهانة على بتروسبورت.. إثيوبيا تبني سدا بين ناشئي مصر وأمم إفريقيا بالفيديو – إهانة على بتروسبورت.. إثيوبيا تبني سدا بين ناشئي مصر وأمم إفريقيا

صفع الإثيوبي مواليد 2000 نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في تصفيات كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية على استاد بتروسبورت.

منتخب مصر دخل المباراة بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى وشادى همام، محمود عاطف، محمد حسام ميدو ومصطفى إلياس في الدفاع، ومحمد رضا حجازي، محمد عبدالسميع، زياد طارق ومحمود عبد الله في الوسط، ومحمد السيد والعربي بدر.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

إلا أن الرد الإثيوبي جاء قاسيا، حيث تعادل بهدف ذاتي من شادي همام في الدقيقة 24، ويتقدم أبو بكر في الدقيقة 41 بتسديدة خدعت مصطفى شوبير، قبل أن يسجل مكياس هدفا راوغ فيه دفاع منتخب مصر بالكامل وحارسه ويسكن الكرة الشباك.

وصارت مهمة المنتخب في الوصول للدور التالي من التصفيات صعبة للغاية إذ عليه الفوز في أديس أبابا بفارق 3 أهداف على الأقل.

ويقود المنتخب فنيا المدير الفني ياسر محمدين.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية