حكايات #في_القمة – محمد شوقي يتحدث لـ في الجول عن مباراة صنعت عقدة الزمالك

"أعتبرها مباراة تاريخية ولها مكانة خاصة في قلبي" هكذا وصف محمد شوقي لاعب وسط الأهلي السابق المباراة التي اختارها لتكون حكايته الأبرز في مباريات القمة.. نهائي كأس مصر 2007.

الأهلي فاز على الزمالك 4-3 في مباراة نهائي كأس مصر 2007، واختارها شوقي لـFilGoal.com لتكون حكايته الأبرز في مباريات القمة.

ويسأل FilGoal.com نجوم الأهلي والزمالك السابقين عن حكاياتهم الأبرز في مباريات القمة، قبل لقاء الفريقين يوم الإثنين في نهائي كأس مصر.

ويحكي شوقي عن مباراة الـ4-3 لـFilGoal.com "المباراة لم تهرب منا كما ظن البعض، في الملعب كنا نثق تماماً في أن نتيجة أي مباراة لن تحسم قبل الدقيقة 90 وربما قبل ثوان من صافرة الحكم".

وأوضح "قبلها بعام حققنا الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف محمد أبوتريكة في الوقت القاتل، لذلك لم يكن لدينا أي شعور بالخسارة بشكل عام".

وتابع "هذا ما حدث ومن أبو تريكة مرة أخرى، سعيد أنني صنعت هدف العودة بعدما مررت الكرة لأبو تريكة الذي أودعها الشباك".

الزمالك تقدم أولا عن عمرو زكي في الدقيقة 50، وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة 57.

ثم تقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" مرة ثانية للزمالك في الدقيقة 65، ومن صناعة شوقي سجل أبو تريكة هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88.

يعود إلينا شوقي ويكمل "لأكون منصفا، في الحقيقة هناك لحظة شعرت وقتها باليأس عندما أهدر أسامة حسني إنفرادا تاما بمحمد عبد المنصف رغم أنها كانت فرصة سهلة للتسجيل، شعرت بأن الكأس ليس من نصيبنا ثم الغريب بعد ذلك أن أسامة سجل هدفين من كرتين أصعب بكثير".

شوقي أضاف "بعدما سجل أسامة الهدف الثاني وجدت محمد بركات تراجع ليلعب ليبرو في بعض الكرات، واكتشفت لاحقاً أنها كانت تعليمات من مانويل جوزيه لتأمين النتيجة".

لكن هل حدثت مواقف بين شوقي ونجوم الزمالك في وقتها في الملعب؟

يجيب نجم منتخب مصر السابق "أثناء المباراة حدثت مناوشات عديدة بيني وعمرو زكي وجمال حمزة ولكنها كانت في إطار الدعابة والروح الرياضية خاصة أننا أصدقاء وأبناء جيل واحد".

وأتم "هذه المباراة كانت بداية الفجوة لدى لاعبي الزمالك، شعروا وقتها بأن أمامهم 4 أو 5 سنوات لتحقيق الفوز على الأهلي وتحول الأمر إلى عقدة لدى البعض".