أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

صحة حائل تبحث تنفيذ أنظمة برامج لتحسين الجودة الشاملة

Google+ Print

عقد مدير عام الصحة بحائل د. فواز الراشد اجتماعاً موسعاً مع لجنة الجودة الشاملة في المنطقة.

وأفاد أمين لجنة الجودة الشاملة صيدلي علي الغميز أن لجنة الجودة الشاملة، اطلعت على عدد من الجوانب منها متابعة توصيات الاجتماع الثامن عشر ومنها ما تم تنفيذه تجاه مقترح مشروع تطبيق برامج الجودة الشاملة في المستشفيات الطرفية (مستشفى الشنان كمشروع تجريبي).

وقد قدم أمين لجنة الجودة الشاملة تقريراً بذلك، وكذلك عرض مخرجات ورشة عمل إستراتيجية الجودة وسلامة المرضى لوزارة الصحة، حيث اطلعت اللجنة على تقرير يحتوي على الأهداف الإستراتيجية للجودة وسلامة المرضى والاطلاع على شروط المرجعية للجان المستشفيات والمعدة من قبل إدارة الجودة وسلامة المرضى.

وقد أقرت اللجنة العمل بها بعد مراجعتها من رؤساء اللجان ذوي العلاقة بجميع مستشفيات المنطقة على أن تتولى أقسام الجودة بالمستشفيات التنسيق لذلك، كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من إدارة الجودة وسلامة المرضى لدراسة ثقافة سلامة المرضى بمستشفيات المنطقة بالتعاون مع الدراسات والبحوث بصحة حائل.

وأكد أمين لجنة الجودة الشاملة أن هذه الدراسة تم عملها سابقاً في مستشفى الملك خالد وعرضها على مسؤولي الوزارة، وتهدف هذه الدراسة الميدانية لمعرفة آراء جميع العاملين عن الأمور التي تتعلق بسلامة المرضى، والأخطاء الطبية، ونظام رصد الأحداث داخل المستشفى مما يساعد لاحقاً على تعزيز سلامة المرضى من خلال مشروعات التحسين المبنية على نتائج الدراسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية