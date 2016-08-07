صحة حائل تبحث تنفيذ أنظمة برامج لتحسين الجودة الشاملة

عقد مدير عام الصحة بحائل د. فواز الراشد اجتماعاً موسعاً مع لجنة الجودة الشاملة في المنطقة.

وأفاد أمين لجنة الجودة الشاملة صيدلي علي الغميز أن لجنة الجودة الشاملة، اطلعت على عدد من الجوانب منها متابعة توصيات الاجتماع الثامن عشر ومنها ما تم تنفيذه تجاه مقترح مشروع تطبيق برامج الجودة الشاملة في المستشفيات الطرفية (مستشفى الشنان كمشروع تجريبي).

وقد قدم أمين لجنة الجودة الشاملة تقريراً بذلك، وكذلك عرض مخرجات ورشة عمل إستراتيجية الجودة وسلامة المرضى لوزارة الصحة، حيث اطلعت اللجنة على تقرير يحتوي على الأهداف الإستراتيجية للجودة وسلامة المرضى والاطلاع على شروط المرجعية للجان المستشفيات والمعدة من قبل إدارة الجودة وسلامة المرضى.

وقد أقرت اللجنة العمل بها بعد مراجعتها من رؤساء اللجان ذوي العلاقة بجميع مستشفيات المنطقة على أن تتولى أقسام الجودة بالمستشفيات التنسيق لذلك، كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من إدارة الجودة وسلامة المرضى لدراسة ثقافة سلامة المرضى بمستشفيات المنطقة بالتعاون مع الدراسات والبحوث بصحة حائل.

وأكد أمين لجنة الجودة الشاملة أن هذه الدراسة تم عملها سابقاً في مستشفى الملك خالد وعرضها على مسؤولي الوزارة، وتهدف هذه الدراسة الميدانية لمعرفة آراء جميع العاملين عن الأمور التي تتعلق بسلامة المرضى، والأخطاء الطبية، ونظام رصد الأحداث داخل المستشفى مما يساعد لاحقاً على تعزيز سلامة المرضى من خلال مشروعات التحسين المبنية على نتائج الدراسة.