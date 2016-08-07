الشؤون الصحية تتأهب لمواجهة التقلبات المناخية

جازان - رؤى مصطفى

واصلت صحة جازان ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات بكافة طواقمها الاسعافية تأهبها خلال الحالة المناخية التي تمر بها المنطقة حالياً.

وسخرت الإدارة جميع امكانياتها الاسعافية لاستقبال الحالات الطارئة بالمستشفيات، ووفرت فرقا للإسناد في القطاع الجبلي، وفرقا أخرى داخل المحافظات، وذلك بالتكامل والتعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية، وبمتابعة ورصد يومي للتقارير الصادرة عن الأرصاد وحماية البيئة، والتفاعل مع البلاغات بشكل يومي، وتوجيه المستشفيات لرفع حالة التأهب والاستعداد لأي حالات طارئة.

كما واصلت فرق عمل الصيانة أعمالها في كافة المنشآت الصحية والمستشفيات بمتابعة حثيثة من المساعد للمشروعات والشؤون الهندسية م. علي جعفري، وإدارات الصيانة بالمرافق، والتي تواجدت على مدار الساعة منذ بداية ورود التقارير التي تشير إلى الحالة المناخية، لرصد ومعالجة أي ملاحظات نتيجة تزايد منسوب الأمطار وتأثر بعض المرافق، وقد تم رصد عدد من فرص التحسين وتم التعامل معها ومعالجتها في وقت قياسي، وقد واصلت جميع المرافق الصحية تقديم خدماتها دون أن تتأثر بالأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة خلال الساعات الماضية.

من جانبه، أكد مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان عبدالرحمن دغريري أنه تم توجيه فرق الإسناد لمتابعة البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل وفق ما يتطلبه الموقف، مشيراً إلى تواجد مندوب إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان في غرفة القيادة والتوجيه بالدفاع المدني، وذلك لضمان سرعة التفاعل مع البلاغات والقيام بالاجراءات اللازمة.

ونوه دغريري بالمتابعة الدائمة من قبل قيادات صحة جازان وفي مقدمتهم مدير صحة جازان د. محمد العبدالعالي، والذي يحرص على التواجد على نظام التواصل الخاص بغرفة العمليات والتحكم على مدار الساعة، وكذلك تفاعل مدراء المنشآت ميدانياً على مدار الساعة، والحضور الميداني لادارة البلاغات، وهو ما يعزز العمل بروح الفريق الواحد.