الخدمة المدنية: ترشيح 549 مواطناً ومواطنة على وظائف صحية

دعت وزارة الخدمة المدنية 549 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 14-10-1437هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم الاحد ٤ من ذي القعدة إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٥ من ذي القعدة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

ودعت الخدمة المدنية في الوقت ذاته المرشحين والمرشحات إحضار بعض الوثائق عند المراجعة، وهي: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، صورة شمسية، فيما طلبت من الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.