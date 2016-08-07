الخمعلي يفتتح مركز صحي مشاش جرود

افتتح مدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز مشاش جرود بحضور رئيس المركز بدر بن سعد بن جرود وحضور عدد من الأهالي.

ورفع رئيس مركز مشاش جرود شكره لأمير منطقة القصيم لسعيه لتلبية احتياجات المركز، وقال: لا نستغرب حرص سموه واهتمامه بشؤون المواطنين، مقدراً لمدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم اهتمامه.

من جانبه، أوضح مدير المركز الصحي سليمان بن عماش أن المركز الصحي يخدم قرابة 1500 نسمة، وجرى دعمه بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة التي تسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبيناً أن المركز يضم أقساماً للسجلات الطبية والصيدلية وعيادة الطبيب العام والضماد وغيرها من التخصصات الطبية.