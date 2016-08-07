ابن شقيقة زويل: تشييع الجثمان من مسجد المشير ..وعزاء الأسرة بدسوق الثلاثاء

قالت هبة صلاح زويل، ابنة شقيقة الراحل الدكتور أحمد زويل، إن جثمان خالها الراحل بإحدى المستشفيات العسكرية، وسيشيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوى فى جنازة عسكرية .

وأضافت فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الأسرة ستكون بمنزلهم بمدينة دسوق يوم الثلاثاء القادم لتلقى العزاء، مؤكدة أن الحزن كبير على فقدان زويل نظراً لمكانته الكبرى وطيبته وحسن أخلاقه وتواضعه الكبير .

وقالت هبه زويل ، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، قرر إقامة عزاء شعبى كبير بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقى، نظراً لما قدمه زويل للبشرية، مؤكدة إن موعد العزاء الشعبى تحدده المحافظة .