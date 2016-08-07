المملكة تدشن مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية

حمل لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان الحماد علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الوفد السعودي حفل افتتاح الأولمبياد صباح أمس السبت، بمشاركة الرباع محسن الدحيلب واللاعبات كاريمان أبو الجدايل ولبنى العمير وجود فهمي وسارة عطار واللاتي تم تصميم ملابسهن من قبل مركز فن التراث ونال إعجاب المتابعين كما شارك في العرض عدد من إداريي الوفد.

وعبر اللاعب سليمان الحماد عن اعتزازه برفع علم المملكة في المحفل الأولمبي مشيراً إلى أن ذلك يدعو للاعتزاز والفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنياً ان يوفق وزملاؤه اللاعبون واللاعبات بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.

الجدير ذكره، أن الحماد كان قد دخل عددا من المعسكرات الإعدادية قبل انطلاقة الأولمبياد بدأها بمعسكر في اسبانيا ثم المجر بمشاركة عدد من اللاعبين العالميين قبل أن ينتقل للبرازيل.