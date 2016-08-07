مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل اليوم طلاب المرحلة الثانية

يبدأ اليوم الأحد مكتب تنسيق جامعة قناة السويس فى استقبال طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء ١١ أغسطس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور صلاح مكاوى مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومدير التنسيق: إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمى علوم ورياضة شعب العلمية 320 درجة فأكثر أى بنسبة 78% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية وبلغ عددها 123 ألفا و400 طالب، وبالنسبة للشعب الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68% لأقل من 328 درجة بواقع 49 ألفا و502 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور صلاح مكاوى أنه يمكن تسجيل رغبات التنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من أمس السبت من خلال الحاسوب الخاص بالطلاب خارج الجامعة عبر موقع التنسيق بالحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور مكاوى أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب بتجهيز عدد ٢ طفطف لنقل الطلاب وأولياء أمورهم من أمام أبواب الحرم الجامعى وحتى مقر التنسيق وتجهيز قاعات مزودة بأجهزة التكليفات ومبردات المياه ومعامل بها أكثر من ١٠٠ جهاز كمبيوتر متصل بإنترنت سريع لتسجيل الرغبات عن طريق متخصصين وفنيين فى أعمال التنسيق الإلكترونى.