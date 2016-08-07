ضبط هارب من 4 أحكام وبحوزته سلاح أبيض بالإسكندرية

تمكن الرائد محمد راشد، بخدمة القول الأمني المكبر 203، أثناء مروره بشارع الإذاعة دائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، من ضبط المراقب الهارب "محمد .ح" وشهرته "الدقرم" 36 سنة، بدون عمل ، والهارب من المراقبة بتاريخ 25/9/2012 من قسم شرطه ثاني الرمل في القضية رقم 20664 لسنه 2005 جنايات ثان الرمل سرقة بالإكراه .

وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن عزال"، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب في 4 أحكام قضائية واجبة النفاذ بأقسام شرطة باب شرقي وثاني الرمل ( هروب من المراقبه- سلاح-استعراض قوه) وتم تسليمه لقسم شرطه أول الرمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.