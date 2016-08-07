ننشر خطوات تسجيل طلبة الأزهر بتنسيق كليات الجامعة على موقع الحكومة المصرية

فتح موقع بوابة الحكومة المصرية، منذ قليل، باب التنسيق لطلبة الثانوية الأزهرية ولمدة أسبوع، وينشر "اليوم السابع" خطوات التسجيل للطلبة، كالتالى:

(1) قم بفتح المتصفح (Internet Explorer) ثم اكتب في شريط العنوان الرابط التالي :

- ستظهر لك الشاشة التالية - شاشة (1) - من خلالها يمكنك الاطلاع علي دليل البنين و دليل البنات و الذي يحتوى على شروط وقواعد القبول فى الكليات والمعاهد وكذلك يمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لأخر عامين.

- للدخول إلى تسجيل رغباتك اضغط على رابط " اضغط هنا لبدء التسجيل "

(2) بعد الضغط علي رابط بدء التسجيل ستظهر لك الشاشة التالية - شاشة (2) - قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية ) وقم بإعادة كتابة الرقم التاكيدى الظاهر في الصورة ثم اضغط على الخطوة التالية.

(3)اذا كنت تدخل لتسجيل رغباتك لأول مرة ستظهر لك الشاشة التالية شاشة رقم (3) .

- أما اذا كنت قد سبق لك ادخال رغباتك من قبل وأردت تعديلها ستظهر لك الشاشة رقم (4) .



> - إذا كنت من إحدى محافظتى (شمال سيناء أو جنوب سيناء) فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين

( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية سيجد انه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير المنطقه وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة

"هل ترغب في تبديل المنطقة" بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية .

- إذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية ستجد انه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير ألمنطقه وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة " هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية .

- أما اذا كنت من أى محافظة أخرى غير المحافظات الثلاث (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر)

فإنه لن تظهر لك هذه الجملة وبالتالى لن يمكنك تغيير المنطقة واخيرا اضغط على الخطوة التالية .

- ملحوظة هامة : في حالة وجود اى أخطاء في بياناتك الأساسية يجب الاتصال علي رقم ( 19468).

إذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل واردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له الشاشة التالية

- شاشة (4)- حيث يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة وذلك من خلال الضغط على رابط

" تعديل هذة القائمة" أو البدء في إدخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط

" قائمة جديدة " .

5) سواء كنت قادما من شاشة (3) او شاشة (4) ستظهر لك شاشة ادخال الرغبات – شاشة (5) – لتبدأ في ادخال رغباتك .

- ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر امامك إختياران :

(1) الاختيار الأول : ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك .

(2) الاختيار الثانى : تقسم فيه الكليات إلى مجموعات علي حسب نوع الدراسة مثلا :

"إذا اخترت إسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك" .

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر " إضافة " الموجود في الصورة التالية .

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم أو التأخير باستخدام الاسهم المشار إليها فى الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز( X ) .



>-بعد اتمام إدخال الرغبات يتم الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة .

(6) بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة رقم (5) ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها - كما فى الشاشة التالية شاشة ( 6 ) - فإذا أردت التعديل في اى رغبة منها قم بالضغط على رابط

" اضغط هنا لتعديل الرغبات " .

والشاشة (6) نظرا لطولها فقد تم تقسيمها علي صورتين )أ, ب( .

(7) بعد أن تأكدت من رغباتك فستجد فى آخر الشاشة - شاشة (6) جزء (ب) - حقول لادخال

رقم الهاتف – والرقم القومى – و البريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخري واعادة ادخال الرقم التأكيدى كما هو موضح فى الصورة وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل " وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك .

صورة 7

(8) بعد الضغط على "تسجيل" في الشاشة السابقة تظهر لك الشاشة التالية – شاشة (7) - وفيها كل الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم " الموجود فى وسط الشاشة والمشار إليه فى الصورة .