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سرعة في إنهاء الإجراءات والفحوصات في مركز تدريب العين

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سرعة في إنهاء الإجراءات والفحوصات في مركز تدريب العين سرعة في إنهاء الإجراءات والفحوصات في مركز تدريب العين

حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إنهاء كل الإجراءات الخاصة لاستقبال مجندي الدفعة الجديدة عند البوابة الرئيسية لمركز تدريب العين سريعاً، حيث تم تجميع المجندين في النقاط المحددة مصطحبين معهم أمر التكليف والأوراق الثبوتية الخاصة، والتأكد من اصطحابهم للأدوات الشخصية المسموح بها داخل المعسكر، ومن ثم نقلهم إلى داخل المركز بحافلات خاصة، حيث تتم هناك الإجراءات الرسمية الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية واللياقة البدنية.

ويتم توزيع المجندين على مجموعات داخل السكن المخصص لهم، بعد استلام أدواتهم والملابس العسكرية خاصة، على أن يبدأ في اليوم التالي برنامج التدريب الأساسي والميداني، وفق الخطط التدريبية التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، وتركز على رفع معدل اللياقة العامة والمحاضرات التوعوية، التي تعزز روح الوفاء والولاء للوطن، وتعزيز القيم الوطنية ما يسهم في إعداد المجندين من أبناء الوطن إعداداً بدنياً وجسدياً وفكرياً متكاملاً، يساعدهم أيضاً على أداء خدمتهم الوطنية بقدر عال من المسؤولية، دفاعاً عن الوطن، وذلك وفق الرؤى والتوجهات الوطنية، التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة، التي تسعى إلى تجسيدها وتعزيزها من خلال خطط وبرامج تدريبية عالية المستوى.

خصصت القيادة العامة للقوات المسلحة 4 مراكز تدريب رئيسية لاستقبال مجندي الدفعة السادسة، في كل من معسكر ليو بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية، ومعسكر المنامة في عجمان على طريق الشارقة، ومعسكر سيح اللحمة على طريق منطقة رماح، ومعسكر التدريب في مدينة العين، حيث أنهت القيادة العامة كل الإجراءات الخاصة لاستقبال دفعة المجندين السادسة، التي سوف يطبق عليها القرار الجديد الخاص بزيادة مدة الخدمة الوطنية 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر.

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