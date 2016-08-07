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شرطة أبوظبي تحبط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية

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شرطة أبوظبي تحبط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية شرطة أبوظبي تحبط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية

تمّكنت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية من إحباط محاولة لتهريب مليون قرص من الحبوب المخدرة «الكبتاجون» بعد محاولة شخصين من الجنسية العربية أحدهما مقيم والآخر زائر، والسعي إلى تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى المملكة العربية مروراً بأراضي الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إثر ورود معلومات من الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية إلى أجهزة وزارة الداخلية في الدولة حول محاولة تهريب حبوب مخدرة إلى الأراضي السعودية مروراً في أراضي الدولة، حيث تم التنسيق بين الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، وتم تشكيل فرق العمل التي تحركت على الفور للرصد ومتابعة تحركات المشبوهين الذين كانوا يتحركون بين أبوظبي ودبي والشارقة.

إشادة

وأشاد العقيد الدكتور راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة بإشراف وزارة الداخلية، وكان لذلك التنسيق الدور الكبير في سرعة إحباط مخطط تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، ذلك ما يعكس كفاءة تلك الأجهزة ومستوى التنسيق والتعاون بين تلك الأجهزة على المستويين الإقليمي والمحلي لمواجهة آفة تهريب المخدرات وما تمثله من أخطار على الشباب والمجتمع.

وأكد العقيد بورشيد أن الأجهزة الشرطية وما تملكه من إمكانيات تقنية وكوادر بشرية مدربة وعلى قدر عال من الحرفية يمكنها من إحباط أية محاولات تستهدف الإضرار بالمجتمع مهما اعتقد المهربون بذكائهم وما يتبعون من أساليب يستهدفون بها جمع المال على حساب الشباب ولاستهداف أمن وسلامة المجتمع باستهداف الشباب وجعلهم ضحايا للإدمان وتحييدهم كقوة وطاقة منتجة ليتحولوا إلى ضحايا عاطلة وعبء على المجتمع وسبب لهدر المال العام من خلال صرف ميزانيات الاستشفاء والمعالجة من الإدمان لاحقاً.

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