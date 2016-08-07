تكريم سيف بن زايد بمؤتمر «سفراء الشباب والمرأة» في مصر

كرم «مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب للسلام الدولي ونبذ العنف والإرهاب»، بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقديراً لجهوده في مجال السلام والأمن للشباب والمرأة.

وتسلم درع التكريم نيابة عن سمو الشيخ سيف بن زايد، المستشار خليفة سيف الطنيجي، القائم بأعمال سفير الدولة في القاهرة، والعقيد خالد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة المعهد الأمني الوطني، رئيس وفد الإمارات للمؤتمر، خلال ثاني أيام أعمال المؤتمر أمس الأول الجمعة، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية من الوطن العربي والمهتمين بالسلام الدولي، ونبذ العنف. وقال الشامسي، إن عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين الإمارات ومصر محل اعتزاز وتقدير قيادتي وشعبي البلدين، مشيداً بأعمال ومناقشات المؤتمر للسلام الدولي ونبذ العنف والإرهاب.

وعرض وفد الدولة أمام المؤتمر تجربة الدولة في مجال حوكمة القطاع الأمني الخاص، حيث تحدث عبد الرحمن عبيد البح، المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني عن تلك التجربة، وقال: «إنها تجربة نوعية وفريدة في منطقتنا، وأثمرت اليوم عن شراكة استراتيجية وتنسيق فعال بين وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاص، وكانت لها نتائج طيبة في خدمة المجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين وزائرين».

قانون

وأضاف أنه في عام 2006 صدر قانون اتحادي بشأن إنشاء إدارة لتنظيم شركات الأمن الخاص بدولة الإمارات تتولى تدريب قطاع الحراس، وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما تم إنشاء المعهد الأمني الوطني في عام 2008، الذي يشرف على منظومة تدريبية تواكب أحدث الأنظمة العالمية، مشيراً إلى أنه تم تدريب ما يزيد على 150 ألف حارس أمن بمختلف التخصصات، كاشفاً عن توجه المعهد في المستقبل لمنح شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة رصدت بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الاتحادي، بشأن تنظيم قطاع الأمن الخاص انخفاضاً ملحوظاً في معدل الجريمة في دولة الإمارات رغم ازدياد معدل الجريمة في جميع دول العالم.

وذكر المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني أن قطاع الأمن الخاص بدولة الإمارات سجل صفحات مشرفة.