بالفيديو - باريس سان جيرمان يتوج بطلا للسوبر الفرنسي باكتساح ليون

(إفي): افتتح باريس سان جيرمان موسمه الجديد تحت قيادة مدربه الاسباني أوناي إيمري بالفوز بكأس السوبر الفرنسي بفوز ساحق 4-1 على أوليمبيك ليون.

وحقق (بي اس جي) لقب كأس السوبر للعام الرابع على التوالي بعد فوز سهل على ليون في المباراة التي أقيمت بالنمسا.

افتتح الأرجنتيني خافيير باستوري التسجيل عندما حول بقدمه عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل الشباك في الدقيقة التاسعة.

وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني من تمريره من الجهة اليسرى في الدقيقة 19.

وحرمت العارضة الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا من التسجيل في الدقيقة 23 بعدما تصدت لتسديدته من قرب خط المنطقة.

وصعب حاتم بن عرفة المهمة على ليون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريره داخل المنطقة ليسددها في أعلى الزاوية على يسار الحارس.

وأحرز لايفن كورزاوا الهدف الرابع للفريق الباريسي في الدقيقة 54 بعد تمريره طولية انفرد خلالها بالمرمى ووضعها زاحفة في الشباك.

وسجل كورينتين توليسو هدف الشرف الوحيد لليون في الدقيقة 86.

وتوج باريس سان جيرمان الموسم الماضي بلقب الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

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