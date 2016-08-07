ما حقيقة وجود حبيب إليسا في حفلها الاخير في "اعياد بيروت"؟

لفتت بعض المصادر إلى ان حبيب الفنانة اليسا كان متواجداً في حفلها الاخير الذي أحيته ضمن مهرجان "أعياد بيروت".

وأشارت المصادر الى ان حبيب اليسا كان يجلس في المقاعد الامامية، وأن شعورها بوجوده معها، كان تأثيره إيجابياً جداً عليها وأضفى على حضورها المزيد من الألق والحيوية والنشاط، خصوصاً وأن إطلالتها في حفل "اعياد بيروت" كانت مختلفة عن إطلالاتها السابقة، حتى انها رقصت على المسرح،علماً انها المرة الاولى التي ترقص فيها على المسرح..

وكانت اليسا قد إعترفت في آخر إطلالة لها مع وفاء الكيلاني بأنها تعيش قصة حب مع رجل من غير دينها ويصغرها سناً.